James Devaney

Foi na última quarta-feira, 24 de março, que Hilary Duff deu as boas-vindas à terceira filha, a pequena Mae. Desde então, a atriz partilhado com os seguidores nas redes sociais a sua nova rotina enquanto mãe, assim como várias imagens da menina.

Ainda esta quinta-feira, dia 1 de abril, a artista brindou os fãs com um enternecedor retrato da filha. Na imagem, a preto e branco, é possível ver o rosto da menina e ainda uma placa que contém informações como a data de nascimento da bebé, o peso e a altura.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Mae - tal como a pequena Banks Violet , de dois anos - é fruto do casamento da atriz com Matthew Koma. Duff é ainda mãe de Luca, de nove anos, fruto do seu anterior relacionamento com Mike Comrie.