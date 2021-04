Gualter Fatia

Esta quinta-feira, 1 de abril, é um dia com particular significado para Iker Casillas. Assinalam-se 23 meses desde que o ex-guarda-redes sofreu um enfarte do miocárdio, que ditou o seu afastamento dos relvados.

Desta forma, o ex-futebolista decidiu assinalar a data nas redes sociais, revelando que hoje tem motivos para sorrir no que diz respeito à saúde.

"Passam 23 meses desde aquele momento. Exames feitos e com boas notícias. Aproveitemos este dia e amanhã logo aproveitamos o que nos tocar", escreveu o antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto na legenda de uma fotografia com um copo de vinho, à beira-mar.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que nas últimas semanas o nome do ex-desportista tem feito correr muita tinta na imprensa espanhola. A separação de Sara Carbonero e as alegadas traições têm feito as manchetes de vários órgãos de comunicação.

Recorde-se que o ex-casal tem dois filhos em comum: Lucas, de sete anos, e Martín, de quatro.