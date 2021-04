Foi no passado dia 15 de março que Andreia Rodrigues deu as boas-vindas à filha mais nova, a pequena Inês. Desde então, a apresentadora tem brindado os seus seguidores nas redes sociais com várias imagens da menina.

Ainda esta quinta-feira, 1 de abril, a apresentadora partilhou um enternecedor registo fotográfico, desta vez captado num momento em que estava a amamentar a bebé.

Reprodução Instagram, DR

"E esta sou eu...Desarrumada! Os meus dias têm sido muito isto...que é como quem diz: cheios de amor e falta de horas de sono também (na realidade há quase três anos, com a chegada da Alice, que os meus dias são repletos de amor e as noites com menos horas de sono)", confidenciou ainda na legenda da imagem.

Recorde-se que Andreia Rodrigues deu à luz a filha mais velha, Alice, em maio de 2018. A menina, quase três anos, e a pequena Inês são fruto do casamento com Daniel Oliveira.