Esta terça-feira, dia 30 de março, Georgina Rodríguez partilhou uma fotografia onde surge com um bebé no colo. Quem é o menino? Trata-se do filho de uma amiga próxima da namorada de Cristiano Ronaldo.

Julia Salmeán mostrou aos seguidores o momento em que a modelo visitou o filho, Pelayo, que nasceu há cerca de uma semana. "A primeira visita no hospital. Te queremos tia", escreveu na legenda, identificando Georgina.

É importante referir que Georgina fez um vídeo a segurar dois balões, um rosa e outro azul, para revelar o sexo do bebé e os internautas começaram a especular uma suposta gravidez. No entanto, referia-se ao filho da amiga.