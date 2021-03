Katie Stevens sempre se mostrou muito orgulhosa das suas raízes. É que a atriz é filha de mãe portuguesa, nomeadamente da Lousã, e pai norte-americano.

Aos 16 anos, ficou em nono no "America Idol" (2010), da Fox Life, e foi aí que demonstrou uma grande admiração pela avó materna, Rita Serra Francisco, que na altura sofria de Alzheimer, emocionando assim o júri. Nesse mesmo ano, Katie também esteve no Ídolos, da SIC, e encantou com a música All I Want for Christmas Is You, de Mariah Carey.

Hoje, aos 28 anos, a luso-americana interpreta Jane Sloan em 'The Bold Type', da Netflix, e ficou maravilhada ao saber que a série está no top 10 em Portugal. "Muito do que sou é graças às minhas raízes portuguesas e ao que a minha família me incutiu", começou por dizer no vídeo acima, publicado na sua conta de Instagram, onde fala português.

"Os meus avós mudaram-se de Portugal para os Estados Unidos por causa dos seus sonhos e é o meu sonho ter um programa no ar lá porque eu só consigo fazer isso por causa de seus sacrifícios", continuou.

"Eu sei que se eles estivessem aqui, ficariam muito orgulhosos e animados! Muito obrigada a todos que têm visto", rematou. A avó da atriz faleceu em 2015.

Gary Gershoff