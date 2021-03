Handout

O príncipe Harry e Meghan Markle revelaram que um membro da família real tinha feito comentários sobre o tom de pele do filho, Archie, quando este ainda não era nascido, mas preferiram manter em segredo a sua identidade. Agora, uma especialista da realeza diz ter desvendado o mistério.

Lady Colin Campbell, autora de vários livros sobre a realeza britânica, publicou um vídeo no Youtube onde conta que foi informada por uma fonte do palácio de Buckingham sobre o autor dos comentários.

No vídeo, a escritora revela que foi a princesa Ana, filha da rainha Isabel II. Recorde-se que Harry sublinhou que nem a monarca nem o príncipe Filipe falaram sobre a cor de pele do filho.

No entanto, a 'socialite' explica que a conversa da tia de Harry foi tirada do contexto e mal interpretada pelo casal. "Nunca houve preocupação em relação à cor da Meghan. A preocupação da princesa Ana era se o casamento procedesse e se existissem filhos houvesse grandes problemas. Não por causa da cor da Meghan, mas devido à falta de habilidade e determinação dela em compreender as diferenças culturais e respeitar a instituição e a família na qual estava a casar”, afirmou, citada pelo Daily Star.

Os assessores da família real não se pronunciaram, até ao momento, sobre as alegações de Lady Colin Campbell.