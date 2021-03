Reprodução Instagram, DR

Foi no passado dia 15 de março que Andreia Rodrigues deu à luz a segunda filha, a pequena Inês. Desde então, a apresentadora tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a sua nova rotina enquanto mãe de uma bebé recém-nascida.

Esta quarta-feira, 30 de março, e de forma a inspirar outras recém-mamãs, Andreia Rodrigues mostrou, sem pudores, a sua silhueta pós-parto.

"Hoje é dia de ir ao Centro Pré e Pós Parto e vou de vestido justo", começou por escrever na publicação.

"Nota-se a barriga? E então? Fui mãe há 16 dias. E está tudo bem! Aceitarmos o nosso corpo e tempo que ele precisa", completou, deixando, desta forma, uma mensagem inspiradora a outras mulheres.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que além de Inês, a apresentadora é mãe de Alice, de quase três anos. As duas meninas são fruto do seu casamento com Daniel Oliveira.