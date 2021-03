Reprodução Instagram, DR

Beatriz Gosta foi mãe pela primeira vez no passado dia 15 de março e, apesar de estar encantada com a filha, a pequena Luíza, a humorista está agora a deparar-se com alguns desafios relacionados com a maternidade.

"Ontem comecei a dar suplemento à Luiza, mas atenção ela continua a mamar do meu peito feliz e serena várias vezes ao dia", começou por dizer na legenda da fotografia acima onde surge a amamentar a filha.

"Apenas não estava a atingir o peso que tinha no parto e eu já estava a virar cadáver depois de tentar de um tudo", explicou, referindo que procurou aconselhamento médico.

"A Luiza só vai ficar bem se eu estiver bem", rematou.