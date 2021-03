Instagram

Ricardo Martins Pereira comoveu os seus seguidores nas redes sociais com uma homenagem ao avô. “Viverás para sempre em mim. Todos os dias. Parabéns e um obrigado eterno, com todas as saudades do mundo”, escreveu o autor do blogue O Arrumadinho na legenda de uma fotografia dos dois.

Recorde-se que o jornalista está a passar por uma fase menos positiva na sua vida. No início de fevereiro, e após várias semanas de rumores na imprensa nacional, Ricardo Martins Pereira confirmou o fim do seu casamento de dez anos com Ana Garcia Martins, mais conhecida como A Pipoca Mais Doce. Saiba mais AQUI!

Reprodução Instagram, DR

Os dois bloggers casaram-se em setembro de 2010 e já tinham enfrentado uma crise grave na relação, antes de comemorarem sete anos de união, tendo mesmo acabado por se separar. “A m**** da vida, e a forma acelerada e atribulada como ela vai acontecendo, rouba-nos quase sempre esta capacidade de amar só porque sim, de amar de forma deslumbrada e sem freios. Temos sempre de ter muito cuidado com tudo, temos sempre de ir muito devagar, temos de ter sempre em atenção as intenções dos outros, temos sempre de enquadrar o nosso amor no nosso passado e no passado das outras pessoas, temos sempre de racionalizar tudo o que fazemos e sentimos, sendo que isso é precisamente o oposto de sentir”, desabafou na altura Ricardo Martins Pereira nas redes sociais.

Entretanto os dois acabaram por se reaproximar, foram pais pela segunda vez e ainda no passado mês de setembro trocaram declarações de amor para comemorar mais um aniversário de casamento. “Foi há dez anos. Olho para ela e pergunto-me como consegue estar, hoje, ainda mais bonita, mas, também, mais crescida. É impressionante ver como tudo mudou na nossa vida, nestes dez anos. Tudo o que construímos, criámos, transformámos. Como crescemos, mas soubemos manter a loucura dos miúdos de 20 e tal anos. Só peço mais dez anos assim. Depois, logo vemos como correu”, escreveu O Arrumadinho.

Instagram

Desta união nasceram Mateus, de sete anos, e Benedita, de dois. Ricardo Martins Pereira tem ainda um filho mais velho nascido de uma anterior relação.