Num dia muito especial para a sua família, o aniversário da sua filha Mia, Anna Westerlund brindou os seus seguidores com fotografias nunca vistas. “A minha Viking! Tem uma magia de que nem dá conta, tem jeito para tudo e sofre verdadeiramente com injustiças. É segura de si e essa é das suas características que mais admiro. Vai ser (já é) uma mulher inteligente, bonita e com um grande coração disso não tenho dúvida! Mia és fantástica. Feliz aniversário. Amo-te menina linda”, escreveu a artista plástica na legenda.

De referir que Mia é fruto da relação de mais de duas décadas de Anna Westerlund com o ator Pedro Lima, que morreu no passado dia 20 de junho. Desta união nasceram ainda Emma, de 16 anos, Max, de 12, e Clara, de cinco.