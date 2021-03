1 / 7 2 / 7 3 / 7 4 / 7 5 / 7 6 / 7 7 / 7

Depois de Carolina Patrocínio ter revelado uma fotografa inédita do seu casamento, ao lado do pai, o site do Fama Show foi ao baú de memórias e recorda-lhe algumas das fotografias da cerimónia entre a apresentadora e Gonçalo Uva.

Passaram sete anos desde o dia a 6 de julho de 2013, data em que Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva casaram no Santuário de Nossa Senhora da Conceição, em Vila Viçosa. O casal já namorava há cinco anos.

Recorde as imagens que mostram o vestido da apresentadora da SIC e SIC Mulher, bem como as suas irmãs, Mariana, Inês, Rita, Carolina, Mónica e Victória.

Carolina Patrocínio e Gonçalo Uva são pais de Diana, Frederica, Carolina e Eduardo.