Apesar de ser bem discreto no que toca à sua vida privada, Bruno Nogueira abriu uma exceção este sábado, 27 de março.

Na sua conta de Instagram o humorista contou que, há uma semana, recebeu um presidente de uma seguidora que o deixou "particularmente comovido".

Na descrição da foto que pode ver abaixo, Bruno revela um pouco da história de Ângela, a seguidora que lhe ofereceu uma orquídea, depois de uma história de superação e luto.

"Recebo vários presentes de pessoas que querem de alguma forma agradecer algo que não tem que ter agradecimento: as emissões do “Como é que o bicho mexe”. Fico sempre espantado com tanto amor. Há uma semana recebi um presente que me deixou particularmente comovido", contextualizou o humorista.

"Veio de alguém cuja mãe teve um problema grave de saúde e ficou incapacitada de tratar daquilo que mais prazer lhe dava: o jardim. A Ângela (assim é o nome dela, espero que não me leve a mal), negligenciou o jardim da mãe durante muito tempo, afastada pela dor. Pouco tempo depois, numa lotaria perversa, morreu-lhe o pai. Restou-lhe a terra", contou.

"Há pouco meses encheu-se de mãos e coragem e recuperou o jardim. Quis agora oferecer-me um bocadinho do jardim da mãe, e mandou-me várias orquídeas que conseguiu recuperar. Plantar um presente é sorte a dobrar. Obrigado. Espero estar à altura de tratar delas tão bem como a sua mãe. E como a Ângela", rematou.

Nos comentários até mesmo os fãs se mostraram comovidos com esta história e fizeram questão de deixar algumas mensagens: "Lindo", "Isto sim, faz o nosso dia. Que mensagem Brutal Bruno", "És tão belo que dói ler-te", "Vieram-me as lágrimas aos olhos", "Ena Bruno".

