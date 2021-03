Reprodução Instagram, DR

A viver a primeira gravidez, Cecília Henriques tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais a evolução da gestação e mostrado, sem pudores, as transformações do seu corpo. Numa das suas mais recentes publicações no Instagram, a atriz exibe a barriga de grávida e desabafa sobre as alterações físicas e emocionais provocadas pela gravidez.

"Acho que fazia falta uma destas! Que espelha melhor estas últimas semanas, lindas e maravilhosas, em que o pipi parece que levou uma sova e já não o consegues ver há algum tempo", começou por escrever na legenda de uma fotografia em mostra a barriga de grávida às 38 semanas de gestação.

"Emitimos barulhos tipo morsa cada vez que fazemos um movimento singelo, a respiração é género bulldog francês, choras e ris ao mesmo tempo, só estás bem enfiada dentro de uma banheira com água quente a flutuar, cada vez que ela se mexe parece que quer sair- para o lado errado - tipo alien e já ponderas quando deixas cair uma nota no chão, se vale a pena apanha-la ou não. Ah, sim sim", revelou, usando o bom humor que lhe é característico.

"A gravidez também é isto💕 Não se deixem enganar pelo brilho todo", completou.

Recorde-se que Cecília Henriques está grávida de uma menina, fruto do relacionamento como o músico Filipe Sambado.