João Paulo Rodrigues encantou os seus seguidores nas redes sociais ao partilhar uma fotografia onde surge muito sorridente ao lado das suas duas filhas, Rita e Sofia, de dez e quatro anos, respetivamente. Na legenda escreveu: “Eu tenho dois amores”.

“Pai babado”, “Que ternura” ou “Que crescidas que estão”, pode ler-se nos comentários deixados pelos internautas.

As meninas são fruto do casamento do ator e apresentador com Juliana Marto. Os dois anunciaram a separação em abril de 2017, depois de 12 anos de vida em comum. Entretanto, João Paulo Rodrigues assumiu uma relação com a oftalmologista Ana Amaro, que conheceu no programa Queridas Manhãs, da SIC, que apresentou com Júlia Pinheiro. No final de janeiro, o artista revelou que está novamente solteiro. Saiba mais AQUI!