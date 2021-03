"Sou pai pessoal". Foi assim que Frankie Muniz anunciou ao mundo o nascimento do seu primeiro filho, um menino. Esta quarta-feira, 24 de março, o ator partilhou um vídeo onde surge com o bebé ao colo.

"Amo tanto o meu bebé. E amo a minha mulher mais do que nunca", escreveu na legenda.O menino, cujo nome ainda não foi divulgado, é fruto da relação de Frankie com Paige Price, com quem se casou em fevereiro de 2020.

É importante referir que Frankie Muniz ficou conhecido pela sua personagem em 'Malcolm in the Middle' ('A vida é injusta', em Portugal), mas acabou por se afastar de Hollywood quando tinha 19 anos para se dedicar a tempo inteiro à carreira de piloto de corridas.

Em 2012, começou a sofrer perdas de memórias e descobriu que sofreu um AIT (acidente isquémico transitório) que deixou sequelas. Hoje, aos 35 anos, Frankie não se recorda da sua própria atuação na série que fez sucesso no início dos anos 2000 e tem outra paixão. O ator comprou uma pequena loja em Scottsdale, no estado do Arizona, e vende azeite, incluindo o azeite português.

ROBYN BECK