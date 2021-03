Reprodução Instagram, DR

Têm sido dias muito especiais para a princesa Eugenie desde que deu à luz o pequeno August Philip. Esta terça-feira, dia 23 de março, a filha mais nova dos duques de York completou 31 anos e não podia estar mais radiante.

A princesa partilhou duas fotografias onde surge ao lado do marido, Jack Brooksbank, e com o bebé, que nasceu no início do mês de fevereiro, ao colo para assinalar a ocasião.

"Obrigada por todo o amor no aniversário de ontem. Tive o melhor presente que poderia ter tido", afirmou na legenda da publicação.

Reprodução Instagram, DR