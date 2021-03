Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, dia 25 de março, Katia Aveiro decidiu responder a algumas questões colocadas pelos fãs na sua conta de Instagram sobre a sua vida privada.

"O que mais a aborrece em ser conhecida?", questionou um internauta. "As pessoas acharem que a minha vida inteira gira em torno de uma pessoa... De resto é tudo maravilhoso", respondeu a empresária, referindo-se ao irmão, Cristiano Ronaldo.

A filha de Dolores Aveiro também respondeu a um seguidor que lhe perguntou se a filha, a pequena Valentina, que completa dois anos em agosto, é brasileira. "A minha filha é luso-brasileira. Filha de mãe portuguesa e pai brasileiro... Nascida em Portugal, mas com sangue dos dois. Mais perfeito não poderia ser", disse.

Recorde-se que Valentina é fruto da relação de Katia Aveiro com o empresário Alexandre Berttoluci Júnior e vivem no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Rodrigo, de 20 anos, e Dinis, de dez.

Instagram