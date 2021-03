Reprodução Instagram, DR

Katia Aveiro não se inibe de fazer demonstrações de carinho nas redes sociais. Esta quarta-feira, 24 de março, a irmã de Cristiano Ronaldo aproveitou para recordar um momento marcante vivido com o companheiro, Alexandre Berttoluci Júnior.

"Não me lembro de quem tirou nos tirou esta foto, mas lembro bem o dia, e lembro que nesse dia tivemos mais uma conquista juntos. E depois dessa vieram tantas mais. E ainda aqui vamos, meu Amor", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que o casal surge abraçado.

"Lembrei-me de repente deste dia. Ele definiu muito do que está a acontecer hoje. E decidi partilhar essa paz que existe no meu coração. Tomara que todos possam sentir o mesmo.

Esse é um desejo do fundo do meu coração. Mais amor, por favor. Mais amor. Só ele poderá salvar o mundo", completou.

Recorde-se que Katia Aveiro e o empresário brasileiro vivem no estado do Rio Grande do Sul, no Brasil, e têm uma filha em comum, a pequena Valentina, que completa dois anos em agosto. A irmã de Cristiano Ronaldo é ainda mãe de Rodrigo, de 20 anos, e Dinis, de dez.