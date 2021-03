Reprodução Instagram, DR

Beatriz Gosta não esconde o quão encantada está com a chegada da sua filha, Luiza, que nasceu na semana passada, mas revelou que nem tudo é assim tão cor-de-rosa. Esta quarta-feira, dia 24 de março, a apresentadora recordou o dia em que regressou a casa com a bebé.

"Faz hoje uma semana que saímos do Hospital assim...exauridos da vida, parecia que tínhamos sido atropelados por um camião tir. Mas não, foi só a vinda da nossa filha linda, Luiza", começou por dizer.



"Antes da saída, a enfermeira dá as últimas dicas enquanto eu amamento para a viagem e o pai cochila em cima da mão com o cotovelo na cama.

A auxiliar vem à frente carregando a menina e nós atrás, cheios de sacos e malas onde enfiamos a tenda que montamos durante 3 dias naquele quarto que já fedia a queijo, de tanto aquecimento, cocó, sangue, colostro, suor, comida, peidos...sei lá!", contou.

No entanto, Beatriz refere que o companheiro e pai da sua filha, o músico Daniel Félix, esteve "sempre firme". "Já eu, frágil de cabelo desgrenhado com uma barriga como se estivesse de 5 meses, mama gretada em ferida, fralda cheia de sangue, uma flor de hemorróidas dos puxões do parto e a arrastar a chinela pois o pé inchado não coube na tilha", relembrou.



"A Capicua à nossa espera cá fora com o Romeu e Pedro Geraldes à espera do reboque na autoestrada com o carro que nos ia emprestar que entretanto avariou. Pronto, são vidas... O dia estava lindo e nós felizes por ir para casa com ela. A Fisga está à nossa espera", rematou.