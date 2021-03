Mauricio Santana

Gabriel Contino, mais conhecido por Gabriel O Pensador, está a passar por um momento delicado. Depois da morte do pai, o oftalmologista Miguel Contino, em abril do ano passado, o rapper brasileiro contou que a avó Raquel está infetada com Covid-19 e está a lutar pela vida no hospital.

"A minha avó portuguesa (avó de sangue dos meus irmãos, vovó Raquel) segue entubada devido à Covid-19. Tem 95 anos", escreveu no Twitter.

Os fãs de Gabriel O Pensador enviaram mensagem de apoio e desejaram uma rápida recuperação.