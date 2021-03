Jessica Athayde é uma mãe orgulhosa. Prova disso são as publicações com o filho, o pequeno Oliver, que tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais. Ainda esta quarta-feira, 23 de março, a atriz publicou novas fotografias do menino, desta vez durante um passeio ao ar livre.

"A única coisa que consigo dizer é que sou uma mãe mega babada", escreveu na legenda da publicação, mostrando-se completamente encantada com o filho.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Entretanto, entre os comentários, multiplicaram-se os elogios por parte dos internautas. "Tão giro"; "Que delícia" ou "Que amor", pode ler-se entre as reações dos seguidores da atriz.

Recorde-se que Oliver, que completa dois anos em junho, é fruto do relacionamento terminado de Jessica Athayde com Diogo Amaral. O ator é também pai de Mateus, de cinco anos, fruto da anterior relação com Vera Kolodzig.