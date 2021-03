1 / 2 Instagram 2 / 2 Instagram

“Um mês deste anjinho. Obrigada Matilde por teres entrado nas nossas vidas. Eu e o papá sentimo-nos abençoados”. Foi esta a legenda escolhida por Andreia Santos para um post onde partilhou duas fotografias encantadoras da bebé.

Matilde nasceu no passado dia 22 de fevereiro e veio juntar-se a Rodrigo, de dois anos, também fruto do casamento da nutricionista com Vítor Baía. O antigo guarda-redes do Futebol Clube do Porto é ainda pai de Diogo, de 27, Beatriz, de 23, e Afonso, de 13, de relacionamentos anteriores.