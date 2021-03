Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 23 de março, é um dia especial para José Figueiras. A filha do apresentador, Stephanie, completa 27 anos. Uma data que o rosto da SIC fez questão de assinalar nas redes sociais com uma fotografia captada quando a jovem era bebé, destacando ainda uma outra imagem mais recente da filha.

"Faz hoje 27 anos que nasceu a minha princesa Stephanie" escreveu, provando ser um pai orgulhoso.

Recorde-se que além de Stephanie, José Figueiras é também pai de Christopher, de 24 anos,. Os dois jovens são fruto do casamento terminado do apresentador com Eva Mandl.

Reprodução Facebook, DR