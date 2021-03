Reprodução Instagram, DR

César Mourão é um pai 'babado'. E embora se mantenha mais discreto em relação à sua vida privada são algumas as vezes em que partilhar pormenores especiais, junto da família.

Esta terça-feira, 23 de março, o humorista exibiu com orgulho a prenda que a filha, Mariana, lhe deu no Dia do Pai: uma caneca bem especial, ora veja na foto abaixo.

"“O homem, o mito, a lenda” presente do dia do pai. Se a minha filha acha, não contrariem a miúda", escreveu na legenda.

Recorde que César Mourão também é pai de Martim, de dois anos, e Xavier, de três meses, do relacionamento com Joana Lousão. Mariana nasceu de uma anterior relação.

Reprodução Instagram, DR