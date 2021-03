Reprodução Instagram, DR

A propósito do Dia Internacional da Síndrome de Down, que se assinalou este domingo, 21 de março, Vanessa Martins decidiu homenagear o irmão, Bruno, que sofre da doença.

Nas redes sociais, a influencer brindou os seus seguidores com uma imagem enternecedora imagem do irmão com o seu cão, Sadik, ao colo. Na publicação, Vanessa Martins deixou ainda um emoji de um coração, conforme pode ver mais abaixo.

De salientar que segundo informações disponíveis no site da CUF, a a Síndrome de Down consiste numa "alteração cromossómica: em vez de dois, existem três cromossomas 21. Daí a designação Trissomia 21 e o facto de o seu Dia Mundial se assinalar no 21.º dia do terceiro mês de cada ano".

Reprodução Instagram, DR