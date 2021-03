Conhecida pelo seu bom humor, Sara Sampaio tem partilhado alguns momentos divertidos enquanto desfruta de umas férias com alguns amigos na vila de Jackson, no estado norte-americano do Wyoming, nos Estados Unidos.

No mais recente vídeo da modelo portuense pode-se ver a sua queda ao tentar saltar enquanto estava a praticar ski. "Um dia tão divertido", escreveu na legenda da publicação.

Embora a maioria dos seguidores tenha reagido com humor, normadamente o também modelo e amigo Luís Borges, outros pedem para que Sara tenha cuidado: "Não te magoes", apontou um internauta.

Reprodução Instagram, DR