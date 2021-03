Reprodução Instagram, DR

Foi no final do mês de fevereiro que Angie Costa surpreendeu os seus seguidores nas redes sociais ao anunciar a primeira gravidez. Desde então, a jovem tem-se mostrado radiante com a gestação e até já revelou que vem aí um menino.

Entretanto, este domingo, 21 de março, Angie Costa voltou a exibir a barriguinha nas redes sociais, desta vez, posando ao lado do namorado, Miguel Coimbra.

Recorde-se que a atriz e o músico dos D.A.M.A. assumiram a relação em setembro do ano passado, depois do surgimento de vários rumores que davam conta de um romance.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR