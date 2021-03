Reprodução Instagram, DR

Já falta pouco para Eduardo e Joana Madeira conhecerem a segunda filha em comum. A mulher do humorista encontra-se na reta final da gravidez e no último fim de semana decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com novas imagens em que exibe a silhueta de grávida.

"Falta um mês para o nosso amor ser a dobrar", escreveu Joana Madeira na legenda das fotografias em que surge junto da filha, Leonor , na praia.

Recorde-se Eduardo Madeira é também pai de Rodrigo, de 18 anos, fruto de um anterior relacionamento.

1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR