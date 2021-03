Namoraram pouco mais de um ano, sendo que tornaram a relação pública no início de janeiro de 2020. Mas as primeiras notícias do fim do namoro entre Ben Affleck e Ana de Armas chegaram já no começo deste ano. Nos últimos dias, no entanto, os fãs da atriz mostraram-se entusiasmados com uma alegada segunda oportunidade do casal, depois de Ana de Armas ter sido vista com um colar particular.

Em causa está um pendente de coração partido (a metade) que a atriz voltou a usar (e a publicar nas redes sociais); já que esse mesmo colar começou a ser visto em público quando ambos namoravam e Aflfleck teria 'a outra metade' da peça.

Ana de Armas viu as perguntas dos fãs e reagiu de imediato e escreveu nas redes sociais várias respostas negativas como resumo: "Não, nope, não me parece".

Os atores conheceram-se nas gravações do filme Deep Water.