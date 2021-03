Reprodução Instagram, DR

Não estar perto dos familiares, especialmente em datas particularmente especiais, pode ser verdadeiramente difícil. A solução em tempos de pandemia parece estar à distância de um clique. Daniela Ruah não visita a família há um ano e meio, mas recorre às aplicações do telemóvel para matar as saudades.

A atriz, que vive em Los Angeles, fez questão de fazer uma videochamada com o pai, Moisés, que vive em Portugal, assinalando ainda o Dia do Pai nas redes sociais. "Paizão, papá, pai, pappy, Feliz Dia do Pai! Há ano e meio que andamos assim... no facetime a rir e a dizer disparates, a partilhar o dia a dia e a fazer beicinho na hora de desligar...", contou na legenda da fotografia acima.

"Já faz cá falta um daqueles abracinhos que só os papás sabem dar", rematou.