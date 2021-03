1 / 3 Reprodução Instagram, DR 2 / 3 Reprodução Instagram, DR 3 / 3 Reprodução Instagram, DR

Cumplicidade. Esta é uma das muitas características que define a relação de Bárbara Bandeira e Tiago Bandeira. Este sábado, 20 de março, a cantora de 19 anos publicou na sua conta de Instagram fotografias de infância onde se mostra ao lado do irmão, de 22 anos.

Apesar de serem filhos de relações diferentes do pai, Rui Bandeira, os jovens cresceram juntos e são muito unidos. Ainda este mês, Bárbara mostrou-se muito orgulhosa da conquista do irmão: o lançamento do seu primeiro single.

Veja abaixo a artista, visivelmente emocionada, enquanto ouve a música de Tiago: