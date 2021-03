Reprodução Instagram, DR

Luana Piovani desabafou nas redes sociais sobre uma situação que lhe está a causar muito sofrimento. É os filhos da atriz, Dom, de oito anos, e os gémeos Bem e Liz, de cinco anos, estão no Brasil com o pai, Pedro Scooby, e aparentemente sem previsão de regresso uma vez que o voo para Portugal foi cancelado.

"Difícil é conseguir lidar com a saudade dos meus pintinhos. A TAP cancelou de novo o voo dos miúdos para cá. Agora não sei se voltam antes da Páscoa ou depois do trabalho do Pedro, que é lá pelo dia 10 de abril", lamentou, citada pelo OFuxico.

No entanto, Luana tentou manter-se positiva: "Mas, enfim, se é bom pra eles, continua a ser bom para mim. Eu que junte os caquinhos do meu coração. Mas tudo bem, uma hora eles chegam", disse.