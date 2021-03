Facebook

Esta sexta-feira, 19 de março, assinala-se o Dia do Pai e Jorge Gabriel não perdeu a oportunidade de homenagear o seu, que partiu há precisamente dois meses, aos 96 anos, vítima da Covid-19.

“Afagar-te a testa puxando-te os cabelitos que te restavam, agradecer-te por me teres posto no mundo, cumprimentar-te como sempre com um: ‘Como está senhor Albano?’. Fazes-me falta pai, mesmo com a certeza de que andas por aqui, guiando-me e protegendo-me. Feliz Dia do Pai”, escreveu Jorge Gabriel nas redes sociais, na legenda de uma fotografia dos dois.