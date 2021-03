Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 19 de março, Fátima Lopes recorreu à sua conta de Instagram para publicar uma fotografia onde surge ao lado do pai, assinalando assim o Dia do Pai.

"Meu querido pai, é uma felicidade enorme dar-te os parabéns neste dia. Não que eu precise do dia do pai para me lembrar de ti, de te cuidar e amar bem", começou por dizer.

"Estou sempre aqui para ti, como tu estás sempre aí para mim. Isso sim é amor e não tem dia fixo no calendário", rematou.