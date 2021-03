Instagram

Diogo Valsassina não esconde que ainda tem dificuldade em lidar com a morte do pai, Alexandre Valsassina, vítima de um ataque cardíaco fulminante em julho de 2019. Já por diversas ocasiões o ator o homenageou nas redes sociais e hoje, 19 de março, data em que se assinala o Dia do Pai em Portugal, voltou a fazê-lo.

“Para sempre Pai”, escreveu Diogo Valsassina na legenda de uma fotografia dos dois.

Recorde no vídeo abaixo o momento em que o ator se emocionou a recordar o pai durante uma entrevista a Júlia Pinheiro.