Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, dia 19, celebra-se o Dia do Pai e, como tal, algumas celebridades estão a assinalar a data com mensagens carinhosas, seja ao pai, marido, avô ou amigo. Carolina Deslandes decidiu homenagear o ex-companheiro, Diogo Clemente, e pai dos seus três filhos, Santiago, Benjamim e Guilherme.

"O pai. Que assobia com os dedos, que faz as pedras saltarem várias vezes sobre a água como se fossem peixinhos, que os atira ao ar sem nunca os deixar cair, que brinca com uma energia inesgotável (mesmo com poucas horas de sono)", começou por escrever na legenda da fotografia acima.

"O Pai, que assistiu às três cesarianas a agarrar a minha mão, que segurou a bomba do leite, ajudou a curar mastigues, fez turnos da noite,sopas e tudo mais. O Pai que não “ajuda”, o Pai que É e FAZ. Para sempre grata", rematou.