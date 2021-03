Reprodução Instagram, DR

Esta quarta-feira, 17 de março, foi um dia especial para Rui Vitória. Mariana, a filha do treinador, celebrou mais um aniversário e, ao contrário de outros anos, o técnico pôde celebrar a data junto da menina.

Nas redes sociais, Rui Vitória aproveitou para se declarar a Mariana, deixando uma especial mensagem de parabéns dirigida à filha.

"Hoje [dia 17 de março] ao ver as minhas publicações anteriores, fartei-me de ler “ mais uma vez não pude estar presente “. Referia-me sempre aos aniversários dos meus filhos. Quis o destino que hoje esteja duplamente feliz...a minha Matilde fez anos e estive ao lado dela pessoalmente. A festa foi nossa , só nossa e por isso mesmo ainda mais saborosa", começou por escrever na legenda de uma fotografia em que surge acompanhado pela filha.

"És linda, tens um sorriso lindo e um coração bom , com valores que muito me orgulham. Os meus olhos irão sempre apreciar-te e acompanhar-te, para saberes , tal como os teus irmãos, que estarei sempre ao teu lado nesta nossa caminhada pela vida! Adoro-te", completou.

Recorde-se que Mariana, assim como Joana, de 12 anos, e Santiago, de quatro, são fruto do casamento de Rui Vitória com Susana Barata. O antigo treinador do Benfica é ainda pai de Mariana, de 22 anos, fruto de um anterior relacionamento.

