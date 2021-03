Reprodução Instagram, DR

Diana Chaves decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta quarta-feira, 17 de março, a apresentadora de 'Casa Feliz' partilhou uma enternecedora fotografia do companheiro, César Peixoto, com a filha de ambos, a pequena Pilar.

"Meus amores", escreveu o rosto na SIC na legenda da imagem que mostra pai e filha abraçados.

Recorde-se que Diana Chaves e César Peixoto juntos há cerca de 13 anos. Além de Pilar, o treinador de futebol é ainda pai de Rodrigo, de 14 anos, fruto do anterior relacionamento com Isabel Figueira.

