Chama-se House of Gucci é o novo filme de Ridley Scott que conta com Lady Gaga e Adam Driver nos papéis principais. Jared Leto, que também participa no projeto, foi visto a gravar várias cenas em Milão e chocou os fãs com a sua transformação.

Leto será o estilista Paolo Gucci e está absolutamente irreconhecível. Com próteses no rosto, bigode e com cabelo grisalho o ator e cantor surgiu com um conjunto lilás canelado e com sapatos brilhantes verdes e laranja.

O filme conta a história real de como Patrizia Reggiani (Lady Gaga) planeou assassinar o marido Maurizio Gucci (Adam Driver) após o divórcio. Tem estreia agendada para novembro de 2021.