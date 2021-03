Kristy Sparow

Foi em setembro do ano passado que Gigi Hadid deu as boas-vindas à primeira filha. Desde então, a modelo tem partilhado com os seis seguidores nas redes sociais com várias fotografias da bebé. Ainda esta terça-feira, 16 de março, a jovem mostrou-se acompanhada pela menina, provando, uma vez mais, ser uma mãe 'babada'

"O melhor", escreveu a modelo no registo fotográfico que capta um momento de ternura entre mãe e filha.

Recorde-se que a bebé é fruto do relacionamento de Gigi Hadid com o músico Zayn Malik.

Reprodução Instagram, DR