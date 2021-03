Mike Ehrmann

Tiger Woods sofreu um aparatoso acidente de viação no passado dia 23 de fevereiro no sul da Califórnia e sofreu sérios ferimentos, tendo mesmo de ser submetido a uma cirurgia na perna direita e no tornozelo.

Na noite desta terça-feira, 16 de março, a lenda do golfe de 45 anos recorreu às redes sociais para atualizar sobre o seu estado de saúde e explicou que já teve alta hospitalar.

"Fico feliz em informar que estou de volta a casa e a continuar a minha recuperação. Estou muito grato pela demonstração de apoio e encorajamento que recebi nas últimas semanas", escreveu no Twitter.

O golfista norte-americano agradeceu ainda à equipa de profissionais de saúde: "Obrigado aos incríveis cirurgiões, médicos, enfermeiras e equipa do Harbor-UCLA Medical Center e do Cedars-Sinai Medical Center. Vocês todos cuidaram tão bem de mim e não posso agradecê-los o suficiente", disse.

"Vou recuperar em casa e trabalhar para ficar mais forte a cada dia", rematou.