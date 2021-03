Foi em maio do ano passado que Vasco Palmeirim foi pai pela segunda vez. Desde então que o locutor de rádio tem partilhado com os seguidores algumas aventuras que passa ao lado do pequeno Matias.

Esta terça-feira, 16 de março, Vasco partilhou um vídeo bem engraçado em que o filho surge de pé a tentar abrir uma cerca que o impede de ir para a divisão que quer.

"Não é uma vida fácil, Matias", comentou o pai na partilha que fez nos stories da sua conta de Instagram, ora veja abaixo.

Para tornar o vídeo ainda mas hilariante juntou ao momento a banda sonora, Soltem os Prisioneiros, do grupo musical Delfins.

Recorde que para além de Matias, Vasco Palmeirim é ainda pai de Tomás, fruto da relação amorosa que mantém com Bárbara Magalhães.