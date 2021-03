Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 16 de março, é um dia especial para Marisa Liz. A filha da artista, Beatriz, celebra mais um aniversário. Uma data que a vocalista da banda Amor Electro fez questão de assinalar nas redes sociais como uma fotografia da menina e uma declaração de amor.

"Parabéns pelos teus 13 anos, meu moranguinho. Sê feliz em todos os bocadinhos, mesmo nos mais difíceis...sê feliz! Não seria justo de outra forma...o mundo precisa do teu sorriso", começou por escrever.

"Tenho tanto orgulho em ser tua mãe que não cabe no peito...és a melhor filha do mundo, és a minha flor azul. Parabéns e obrigada por 13 anos de amor. PS: vou continuar a ser a mais chata", completou.

Recorde-se que além de Beatriz, Marisa Liz é mãe de Tiago. As duas crianças são fruto do relacionamento terminado da cantora com o músico Tiago Pais Dias.