Depois de mostrar o entusiasmo da filha Beatriz com o regresso à escola, Laura Figueiredo recorreu às redes sociais para partilhar como foi o dia da criança. Recorde-se que as cresces e escolas do 1.º Ciclo reabriram esta segunda-feira, dia 15.

"A Beatriz começou a chorar a dizer que queria voltar para casa, que queria ficar comigo, queria que eu ficasse na escola... Conclusão, ela ficou na escola a choramingar e eu fui-me embora a chorar", começou por dizer no vídeo acima. "Passei o dia com o coração apertado", afirmou.

Porém, a menina - fruto do relacionamento com Mickael Carreira - parece ter ultrapassado o choro e tudo acabou por correr bem. "Cheguei agora à escola e ela esteve ótima. Basicamente, do portão até lá cima a Bea já chegou contente a mostrar a saia nova", contou a apresentadora. E acrescentou: "Aquela criança ama roupa, nunca via. A Bea gosta tanto de receber uma saia como uma boneca", acrescentou.

Por fim, Laura Figueiredo aproveitou para deixar uma mensagem de apoio aos pais. "Se houve mais pais a passar por esse stress de estarem com ansiedade, os filhos com ansiedade, é só pensarem: foram quase dois meses em casa, isto é um regresso às aulas. [...] Vai correr tudo bem, vamos ficar todos bem. Amanhã já vai ser mais fácil. Se não for amanhã vai ser depois de amanhã, estamos cá para isso. Continuar a ter cuidado, mas vai dar tudo certo", rematou.

