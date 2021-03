Bruce Glikas

Hilaria Baldwin decidiu brindar os seus seguidores com uma publicação especial. A mulher de Alec Baldwin surpreendeu os internautas ao partilhar uma montagem onde reúne várias fotografias dos seus seis filhos em bebé.

Nos vários registos fotográficos é possível ver as crianças a dormir e a usarem gorros iguais. Desta forma, Hilaria Baldwin decidiu desafiar os seus seguidores a adivinhar quem é quem.

Reprodução Instagram, DR

De salientar que recentemente, a norte-americana e Alec Baldwin surpreenderam tudo e todos ao apresentar o mais recente membro da família, a pequena Lucia, seis meses depois do nascimento do quinto filho em comum do casal.

Recorde-se que além de Carmen, Rafael, Leonardo, Romeo, Eduardo e Lucia, Alec Baldwin é pai de Ireland, de 24 anos, fruto da relação anterior com Kim Basinger.