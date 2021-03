Reprodução Instagram, DR

Jorge Corrula voltou a brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma fotografia da filha mais nova, a pequena Mel, de um ano. Uma imagem em que é possível ver parte do rosto da bebé e que está a fazer as delícias de vários internautas.

"Adoro"; "Linda"; "É um doce essa menina" ou "A carinha é linda. Igual à da mãe", foram alguns dos inúmeros comentários deixados pelos seguidores do ator.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que a menina é fruto do relacionamento de Jorge Corrula com Paula Lobo Antunes. O casal é também pai de Beatriz, de oito anos.