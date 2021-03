Getty Images

Este domingo, 14 de março, assinalou-se mais um Dia da Mãe no Reino Unido. Uma data que a princesa Eugenie de Inglaterra celebrou pela primeira vez enquanto mãe. Desta forma, a neta de Isabel II decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma enternecedora fotografia do filho, August, de um mês.

"Estou tão animada por ser mãe do August e por aproveitar o meu primeiro Dia da Mãe", começou por escrever na legenda da publicação, tendo partilhado ainda uma imagem sua em bebé, ao colo da mãe, Sarah Ferguson.

"Também celebro a minha linda mãe com esta fotografia nossa de março de 1990. Ensinaste-me tanto" , completou.

Recorde-se ainda que o pequeno August é fruto do casamento de Eugenie com Jack Brooksbank.

