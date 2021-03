1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR

Depois de ficar noiva noiva no final do ano numa viagem a Veneza, Filipa Maló, a Clarinha da famosa série Super Pai, revelou no passado domingo, dia 14, que está grávida pela primeira vez e partilhou várias imagens para assinalar o momento.

"Março, mês da chegada da primavera e com um significado muito especial" começou por dizer. "Para mim, a primavera simboliza o florescer, o renascer, a esperança, a oportunidade de novos caminhos... E este, é sem dúvida o melhor e maior de todos eles. Um amor para sempre", completou referindo-se à chegada de um novo elemento da família.

Filipa Maló é psicóloga clínica, sem planos para regressar à representação, e assumiu nas redes sociais que, perante as perguntas que recebeu, refletiu que não irá partilhar todos os momentos e curiosidades da gravidez.

Espreite as fotos acima de Filipa Maló ao lado de Pedro Gameiro.