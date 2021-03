Reprodução Instagram, DR

Cláudia Vieira é uma mãe 'babada'. Prova disso são as publicações das duas filhas, Maria, de dez anos, e Caetana, de um. Ainda esta quinta-feira, 11 de março, a atriz brindou os fãs com uma enternecedora fotografia em que surge acompanhada por Maria, aproveitando para se declarar.

"Tão mas tão deliciosa este meu amor maior", escreveu a legenda da publicação, que, rapidamente, conquistou os internautas.

"Esta sim, é a melhor dupla", comentou João Manzarra, seguindo-se comentários como: "Ora aqui está uma foto que define a palavra felicidade" e "Linda e doce como mãe".

Recorde-se que a menina é fruto do antigo relacionamento de Cláudia Vieira com Pedro Teixeira, que se prepara para ser novamente pai. Já Caetana é fruto da atual relação do rosto da SIC com João Alves.