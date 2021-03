Na quinta-feira, dia 11, Liliana Aguiar desabafou com os seus seguidores ao justificar a sua mais recente ausência das redes sociais, mas as declarações da personalidade televisiva não caíram bem aos internautas, particularmente do Twitter.

"Não tenho ajuda. A minha empregada desapareceu", começou por revelar Liliana Aguiar, num vídeo que pode ver acima, apresentando a sua razão para estar um pouco menos ativa no meio digital. Mas foi o que disse a seguir que gerou controvérsia.

"Obviamente, quando elas [as empregadas domésticas] desaparecem é sinal de que tiraram qualquer coisinha", continuou sem dar detalhes. "Tenho sido eu a cuidar da criançada e não tem sido fácil para mim", esclareceu Liliana Aguiar, mãe de três rapazes: Miguel Ângelo, de 15 anos, Salvador, de quatro, e Santiago, de dois.

Reprodução Instagram, DR

Nas redes sociais, a chuva de críticas divide-se sobretudo em duas frentes. A realidade de muitos pais, homens e mulheres (muitos deles solteiros), viverem há muito tempo (especialmente em contexto de pandemia) sem os cuidados e ajuda de uma empregada e o desrespeito pela classe trabalhadora ao fazer uma generalização excessiva.

"O desprezo, a acusação direta, o ar de superioridade, a falta de respeito. Das coisas mais nojentas que vi serem ditas nos últimos tempos. Ao que as pessoas têm de se sujeitar por dinheiro, a trabalharem para pseudo socialites deste tipo. Imagino porque é que a senhora 'desapareceu' ", é uma das declarações no Twitter.

"Tem de tomar conta das crianças. Uau. Deve ser a única MULHER que faz isso, sabendo que são praticamente as mulheres que fazem tudo em casa. Se calhar caiu na real", comentou um user da mesma rede social.

"Consciência e Liliana Aguiar na mesma frase? Nop. Ridícula e Liliana Aguiar na mesma frase? Yes. Faz Todo o sentido", disse ainda o ator Diogo Valsassina .